Splendori della daunia antica

Il 1° febbraio, alle 9:30, dedicati a scoprire la Daunia antica, un territorio ricco di storia e cultura. In questa giornata, esplorerai le testimonianze delle grandi città romane, i capolavori dell’arte antica e i paesaggi del Tavoliere. Un’occasione per conoscere meglio le radici di questa regione e apprezzarne i molteplici aspetti naturalistici e storici.

Splendori della Daunia AnticaDomenica 01 febbraio Ore 09.30Un'intera giornata alla scoperta della Daunia più antica, tra grandi città romane, capolavori dell'arte antica e paesaggi aperti del Tavoliere. Un itinerario guidato che ci condurrà nei luoghi simbolo di una terra di confine, crocevia di popoli e culture fin dall'antichità.La prima tappa sarà Herdonia, l'antica città romana sorta nei pressi dell'attuale Ordona e spesso definita la "Pompei di Puglia". Un sito archeologico di straordinario valore, protagonista di eventi storici fondamentali e legato alla Via Traiana, che racconta una continuità di vita dalla preistoria al Medioevo.

