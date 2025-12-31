Presepe vivente a Castelnuovo della Daunia | la rappresentazione della Natività all' epoca di San Francesco

Il Presepe Vivente di Castelnuovo della Daunia, alla sua XXXVI edizione, ripropone le radici della tradizione natalizia ispirandosi all’epoca di San Francesco d’Assisi. La rappresentazione mira a rievocare in modo autentico e rispettoso la Natività, evidenziando la semplicità e la profondità dell’esperienza umana che caratterizzò le prime rappresentazioni. Un’occasione per riscoprire il senso autentico del Natale attraverso una tradizione secolare.

