' Splendori dei Florio Danzando l' Ottocento' al Teatro Massimo Bellini
Un viaggio affascinante che vuole rendere omaggio alla dinastia dei Florio una delle piu ricche e potenti famiglie di Sicilia e d’Europa che diede un’impronta fondamentale nella storia dell’isola. Pionieri, partiti dalla Calabria i Florio si trasferirono a Palermo alla fine del Settecento dove. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Splendori dei Florio, il ballo che omaggia la dinastia al Bellini di Catania; Danzando l'Ottocento: Donna Franca e i balli dei Florio rievocano la Belle Époque al Teatro Massimo Bellini.
'Splendori dei Florio. Danzando l'Ottocento' al Teatro Massimo Bellini - Nei suoi salotti si avvicendavano scrittori, musicisti, poeti: da Oscar Wilde a Robert de Montesquiou, da Puccini a Trilussa. cataniatoday.it
Sabato 27 Dicembre alle 18:00 il Teatro Massimo Bellini di Catania farà da cornice a una delle più belle feste organizzate da Franca Florio. Nobildonna italiana, discendente di una famiglia dell'aristocrazia siciliana e figura di spicco della Belle Époq - facebook.com facebook
