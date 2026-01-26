Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open 2026, imponendosi su Fritz in un match di livello. L'italiano si prepara ora ad affrontare Djokovic, proseguendo un percorso importante nel torneo. La sua prestazione rappresenta un passo significativo nel suo sviluppo tennistico e conferma il crescente valore del tennis italiano nel circuito internazionale.

MELBOURNE – Impresa storica per il tennis italiano a Melbourne: Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale degli Australian Open 2026, firmando una delle prestazioni più solide della sua carriera. Il talento di Carrara ha regolato in tre set l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4, dimostrando una maturità tattica e una tenuta mentale impressionanti sulla Rod Laver Arena. Musetti ha dominato il primo parziale per poi gestire con autorità i momenti di pressione nel secondo e nel terzo set, neutralizzando il potente servizio del californiano con risposte profonde e variazioni chirurgiche.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Australian Open, Musetti batte Fritz e va ai quarti: incontrerà DjokovicLorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz nei round precedenti degli Australian Open, qualificandosi per i quarti di finale del torneo.

Splendido Musetti, batte Fritz in tre set e approda ai quarti di finale dell’Australian Open. Affronterà DjokovicLorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), conquistando così l'accesso ai quarti di finale dell'Australian Open.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale; Spettacolo Musetti: batte Fritz e conquista i quarti agli Australian Oper dove trova Djokovic; Gigantesco Musetti! Strapazza Fritz in tre set e si regala i quarti contro Djokovic; Musetti ai quarti all'Australian Open! Fritz ko in tre set.

Splendido Musetti, batte Fritz in tre set e approda ai quarti di finale dell’Australian Open. Affronterà DjokovicL’Italiano gioca un ottimo match mettendo a segno 13 ace. L’azzurro, attuale numero 5 al mondo, potrebbe salire al terzo posto del ranking ... msn.com

Australian Open, Musetti batte Fritz e va ai quarti con Djokovic(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Lorenzo Musetti ha battuto 6-2 7-5 6-4 l'americano Taylor Fritz conquistando i quarti di finale dell'Australian Open di tennis in corso a Melbourne, in cui domani sfiderà il se ... corrieredellosport.it

Il Day 9 dell'Australian Open sarà uno spettacolo! Musetti contro Fritz e poi il derby italiano Darderi-Sinner - facebook.com facebook

Il Day 9 dell'Australian Open sarà uno spettacolo! Musetti contro Fritz e poi il derby italiano Darderi-Sinner x.com