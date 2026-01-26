Splendido Musetti batte Fritz in tre set e approda ai quarti di finale dell’Australian Open Affronterà Djokovic

Lorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), conquistando così l'accesso ai quarti di finale dell'Australian Open. Il tennista italiano si prepara ora ad affrontare Novak Djokovic, in una sfida che promette grande spettacolo. La sua performance ha dimostrato solidità e determinazione, confermando il suo ruolo di protagonista nel torneo.

Roma, 26 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Mai veramente in discussione l'esito del match, dominato dall'azzurro, attuale numero 5 del ranking mondiale (con la speranza di chiudere l'avventura a Melbourne da numero 3). "Sono molto orgoglioso, conosco Taylor molto bene; mi ha battuto l'ultima volta che ci siamo affrontati, a Torino" (al Masters di novembre), ha detto il 23enne italiano: "Oggi sono arrivato con una mentalità diversa e il mio servizio ha funzionato davvero bene. Non credo di aver mai messo a segno così tanti ace " (13). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Australia Open, Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. Alle 8 Darderi-Sinner

MUSETTI AGLI OTTAVI Lorenzo #Musetti vince uno splendido match al quinto set contro #Machac e approda nella seconda settimana degli #AusOpen per la prima volta in carriera Aspetta il vincente di Wawrinka-Fritz x.com

La splendida dedica di Lorenzo Musetti al suo coach Simone Tartarini Il tecnico toscano è dovuto rientrare in Italia a causa di un lutto familiare. L'azzurro, sotto la guida di José Perlas nel box, si è aggiudicato il derby con Sonego e gli ha reso omaggio a fine m - facebook.com facebook