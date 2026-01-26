Australian Open Musetti batte Fritz e va ai quarti | incontrerà Djokovic

Lorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz nei round precedenti degli Australian Open, qualificandosi per i quarti di finale del torneo. Con una prestazione solida e convincente, il giovane tennista italiano ha ottenuto una vittoria in tre set (6-2, 7-5, 6-4), affrontando un avversario che non sembrava al massimo. Ora, Musetti affronterà Novak Djokovic nel prossimo turno, entrando in una fase importante del torneo.

Lorenzo Musetti batte Taylor Fritz e va ai quarti degli Australian Open. Il numero 5 del mondo gioca uno dei migliori incontri della sua carriera, superando facilmente l’avversario (che non sembrava al 100% %) 6-2, 7-5, 6-4 e raggiungendo per la prima volta i quarti di finale. Il 28 gennaio Musetti incontrerà Novak Djokovic per l’accesso alle semifinali. Per l’ultima sfida degli ottavi, più tardi si affronteranno Jannik Sinner e Luciano Darderi. Nel tabellone femminile eliminata intanto l’americana detentrice del titolo Madison Keys, battuta dalla connazionale Jessica Pegula. L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

