Spettacolo ' Agata bambina infanzia di una santa'

Per festeggiare insieme al pubblico dei più piccini ( ma anche dei grandicelli e degli adulti) S. Agata, il Teatro Zig Zag di via Canfora 69, le dedica sabato 31 gennaio alle ore 18, Domenica 1 febbraio alle 11 e alle 18, e il 4, 5 e 6 febbraio alle 18.00, uno spettacolo tenero, divertente e appassionato, “S. Agata bambina, infanzia di una Santa.”. Con la consueta tecnica del teatro dei burattini, che già tanto successo ha riscosso con “Natività”, Letizia Catarraso e Filippo Aricò, hanno voluto immaginare l’infanzia della Santa tanto amata dai catanesi rielaborando le notizie storiche già note in chiave favolistica e leggendaria con le immortali musiche di Vincenzo Bellini.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

