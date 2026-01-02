Lunedì 5 gennaio a Terni, presso il Sim Infanzia, si svolgerà lo spettacolo interattivo

La mattina di lunedì 5 gennaio, nella giornata che precede la magica notte della Befana, torna lo spettacolo itinerante diretto da Stefano de Majo e prodotto dall'associazione Claudio Conti con il contributo della Fondazione Carit, dal titolo "Una poltrona in prima fila" che unisce bambini e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, Befana speciale al Sim Infanzia con "Una Poltrona in Prima Fila": "Spettacolo interattivo per superare insieme le quotidiane difficoltà"

Terni, una Befana speciale al Sim Infanzia con Una Poltrona in Prima Fila; Terni, una Befana speciale al Sim Infanzia con Una Poltrona in Prima Fila; Terni: Il 5 gennaio riparte il treno della befana con il capotreno delle fiabe Stefano De Majo; Terni, lunedì 5 gennaio riparte il treno della Befana.

Terni, gli appuntamenti del 6 gennaio per festeggiare l'arrivo della befana - Lunedì 6 gennaio si svolge la 41esima edizione della “corsa della Befana” con ritrovo a Piazza Solferino per un tracciato che si snoderà lungo le vie del centro. ilmessaggero.it

Diocesi: Terni, festa della befana della San Vincenzo nella parrocchia di San Gabriele - Divertimento e regali per grandi e piccoli alla “Festa della befana della San Vincenzo de’ Paoli”, che si terrà lunedì 6 gennaio dalle ore 16 presso l’oratorio della parrocchia San Gabriele di Terni, ... agensir.it

A Terni la befana vien di giorno. Tanti appuntamenti per festeggiare il suo arrivo - Un calendario fitto di appuntamenti attende grandi e piccini per tutta la giornata. ilmessaggero.it

Terni, il 6 gennaio torna la Corsa della Befana: percorsi da nove e quattro km x.com

La Befana… canta al Pellas Lounge Bar! 6 gennaio 2026 | dalle 18:30 Super Tombolata Ambi, Terni, Quaterni, Cinquine e Tombole a raffica Premi golosi e tanto divertimento assicurato! Dopo si accende la Fiesta Karaoke Party Microfono a - facebook.com facebook