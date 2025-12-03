Belpasso Spaccata dei Carri di Santa Lucia | tradizione emozione e spettacolo per una comunità in festa

È in quel momento dell’anno in cui la città sembra respirare all’unisono, quando l’attesa si fa palpabile e la tradizione torna a bussare al cuore di tutti, che Belpasso ha presentato ufficialmente il programma 2025 della Spaccata dei Carri di Santa Lucia. L’annuncio è avvenuto nell’aula. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it