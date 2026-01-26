Spari in strada a Rogoredo a Milano in via Impastato morto 20enne colpito da agenti in borghese

Nella zona di Rogoredo a Milano, in via Impastato, si sono verificati degli spari che hanno portato alla morte di un giovane di 20 anni. L'intervento di forze dell'ordine e servizi di emergenza è ancora in corso, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La vicenda ha generato attenzione e richiesta di chiarimenti su quanto avvenuto tra Milano e San Donato.

