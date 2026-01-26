Spari in strada a Rogoredo a Milano in via Impastato morto 20enne colpito da agenti in borghese
Nella zona di Rogoredo a Milano, in via Impastato, si sono verificati degli spari che hanno portato alla morte di un giovane di 20 anni. L'intervento di forze dell'ordine e servizi di emergenza è ancora in corso, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La vicenda ha generato attenzione e richiesta di chiarimenti su quanto avvenuto tra Milano e San Donato.
Spari tra Milano e San Donato: un 20enne è morto nel pomeriggio. Polizia e 118 sul posto, indagini in corso per ricostruire i fatti . 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sparatoria a Milano, morto un 20enne: aveva un pistola con sé. Gli spari degli agenti in borghese alla vista dell'arma
Sparatoria a Milano, morto un 20enne: è stato colpito da una pattuglia di agenti di polizia. «Era armato»
Trentasettenne bloccato a terra da cinque agenti, poi lo sparo improvviso e urla spezzano il silenzio in stradaIl 37enne trascinato a terra e accerchiato da cinque agenti. Poi lo sparo e le urlaNuovo video e scena della sparatoriaUn filmato diffuso sui social ... assodigitale.it
Spari in strada, 50enne bloccato dopo la fuga. Serata di paura in paese con le strade d'accesso chiuse e i cittadini chiusi in casaVIGO DI CADORE (BELLUNO) - Allerta a Vigo nella serata di giovedì 15 gennaio per alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da un 50enne del paese che, dopo una fuga durata un paio ... ilgazzettino.it
Paura ieri sera a Gratosoglio per una sparatoria in strada Prima degli spari, ci sarebbe stata una violenta lite tra la vittima e alcuni uomini - facebook.com facebook
Colpo di pistola esploso in strada ferisce una donna in casa a Palermo (3). A Capodanno nel quartiere Zen spari anche contro cassonetti dei rifiuti e auto #ANSA x.com
