A Milano, nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni. Secondo quanto riferito, l’uomo aveva con sé una pistola e gli agenti in borghese, intervenuti alla vista dell’arma, hanno aperto il fuoco. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Giuseppe Impastato, in un'area tristemente nota per attività di spaccio.

Fuoco e paura a Milano. Gli spari hanno squarciato il silenzio di via Giuseppe Impastato intorno alle 18:00 di oggi, nel cuore del quartiere Rogoredo, tristemente noto come una delle piazze di spaccio più complesse della città. Il bilancio è pesante: un ragazzo, probabilmente di origini nordafricane e di circa vent'anni, è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. La dinamica Stando alle prime ricostruzioni diffuse dal Corriere della Sera, una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate era impegnata in un servizio di controllo del territorio nell'area. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Sparatoria a Milano, morto un 20enne: aveva un pistola con sé. Gli spari degli agenti in borghese alla vista dell'arma

