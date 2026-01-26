In seguito a un incidente a Milano, un giovane di 29 anni di origine nordafricana ha perso la vita a causa di un intervento delle forze dell’ordine. La vicenda è attualmente oggetto di indagine, mentre prosegue il lavoro delle autorità per chiarire i dettagli dell’accaduto.

AGI - Un ventinovenne di origine nordafricana è morto dopo essere stato colpito da un poliziotto a Milano. È successo poco prima delle 18 nell'area della stazione della metropolitana di San Donato Milanese. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La vittima pare fosse armata e avrebbe estratto una pistola. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti coordinati dal pm di turno Giovanni Tarzia, alcuni poliziotti in borghese stavano svolgendo un controllo antidroga nel quartiere di Rogoredo, zona nota per lo spaccio, e stavano arrestando una persona che ha opposto resistenza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sparatoria in strada a Milano, ucciso un ventinovenne

Nella giornata di oggi a Milano si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un ventenne di origine nordafricana.

Un giovane di 20 anni è deceduto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano, nella zona di San Donato.

Sparatoria in strada a Milano, ucciso un ventenneAGI - A Milano un ventenne di origine nordafricana è morto dopo essere stato colpito da un colpo da arma da fuoco esploso da un poliziotto. È successo poco prima delle 18 nell'area della stazione dell ... msn.com

Sparatoria a Milano, ucciso un ventenne in strada durante un intervento di polizia. Secondo le prime informazioni il giovane era armato ed è stato colpito da agenti in borghese, in via Giuseppe Impastato, poco prima delle 18. Inutili i soccorsi del 118 Articolo n facebook

