Nella giornata di oggi a Milano si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un ventenne di origine nordafricana. L’intervento di un agente di polizia, che ha esploso il colpo, è al centro delle indagini. La vicenda apre un dibattito sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

AGI - A Milano un ventenne di origine nordafricana è morto dopo essere stato colpito da un colpo da arma da fuoco esploso da un poliziotto. È successo poco prima delle 18 nell'area della stazione della metropolitana di San Donato Milanese. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La vittima pare fosse armata e avrebbe estratto una pistola. Salvini: "Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma". "Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma", ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini. "Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa - si legge inoltre in una nota della Lega - che ogni giorno difendono i cittadini perbene. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sparatoria in strada a Milano, ucciso un ventenne

Approfondimenti su sparatoria strada

Un giovane di 20 anni è deceduto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano, nella zona di San Donato.

A Milano, in via Giuseppe Impastato, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di un giovane di circa 20 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Arrestato a Milano trapper Baby Gang, trovato con una pistola

Ultime notizie su sparatoria strada

Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, lite in strada: giovane raggiunto da un proiettile al piede; Sparatoria in strada a Milano: 23enne colpito al piede da un proiettile a Gratosoglio; Sparatoria ai Quartieri Spagnoli a Napoli: ferito un 22enne. In strada trovati 10 bossoli; Sparatoria in strada al Gratosoglio, ferito un 25enne.

Milano, sparatoria in strada: morto un ventenne. A fare fuoco un poliziottoUn ragazzo di 20 anni è morto in seguito a una sparatoria avvenuta in ... msn.com

Milano, ventenne ucciso in una sparatoria per strada: è stato colpito dalla poliziaSecondo quanto riporta il Corriere «aveva una pistola ma era una replica a salve». Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e gli agenti della Questura. L'articolo Milano, ventenne ucciso in una spa ... msn.com

Alta tensione negli Stati Uniti dopo la sparatoria tra Ice e residenti, scoppiano le proteste in strada - facebook.com facebook

#NEWS - Un uomo, cittadino americano, ucciso in strada di un cittadino da agenti federali e una bambina di due anni fermata durante una retata anti immigrazione. #Minneapolis si è svegliata con due notizie che hanno reso ancora più esplosivo lo scontro t x.com