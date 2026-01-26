Milano ventenne ucciso in una sparatoria per strada | è stato colpito dalla polizia

Un giovane di 20 anni è deceduto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano, nella zona di San Donato. La vittima è stata colpita durante un episodio di sparatoria per strada, con coinvolgimento delle forze di polizia. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un giovane di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano, zona San Donato. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano. La dinamica, gli spari, la scoperta dell’arma “replica”. A colpire il giovane è stata la polizia stessa, riporta Il Corriere della Sera. A notare il 20enne una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate. L’uomo, armato, è stato notato anche dal personale di una Volante in zona. A quel punto, dopo le intimidazioni degli agenti, sarebbero partiti gli spari.🔗 Leggi su Open.online

Nella serata di ieri a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni.

