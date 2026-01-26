Sparatoria a Milano Un ventenne è stato ucciso da una pattuglia Aveva una pistola a salve

A Milano, poco prima delle 18, un ventenne è stato ucciso durante uno scontro con una pattuglia di agenti in borghese in via Impastato, tra Rogoredo e San Donato. La vittima, che portava con sé una pistola a salve, è deceduta a seguito della sparatoria. L’incidente è sotto indagine per chiarire le circostanze e le motivazioni dell’intervento.

Un ventenne è stato ucciso a Milano da una pattuglia di agenti in borghese. La sparatoria è avvenuta, poco prima delle 18, in via Impastato, al confine tra il quartiere Rogoredo e quello di San Donato. Secondo le prime informazioni il giovane, probabilmente di origine nordafricana, si è avvicinato ai poliziotti armato e gli agenti hanno fatto fuoco. I soccorritori del 118 hanno soltanto potuto constatare il decesso del giovane, che al momento non è ancora stato identificato. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Scientifica e, da un primo esame, sembra che la pistola impugnata dalla vittima fosse una replica a salve di una Beretta 92. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Nella serata di ieri a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni.

A Milano, nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un ragazzo di 20 anni.

Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it

Milano, la Polizia spara e uccide un ventenne armato: la pistola era a salveSparatoria a Milano, in Via Giuseppe Impastato, dove ha perso la vita un giovane di origini nordafricane. L'episodio è avvenuto attorno alle ore 18 nel quartiere Rogoredo, rinomata zona di spaccio loc ... msn.com

