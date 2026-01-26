sparatoria a milano morto un ragazzo di 20 anni colpito da agente in borghese aveva una pistola a salve

Un ragazzo di 20 anni è deceduto oggi a Milano, in via Giuseppe Impastato, a seguito di una sparatoria avvenuta poco prima delle 18. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un agente in borghese durante un episodio che coinvolgeva una pistola a salve. La dinamica degli eventi è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Un ragazzo di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 17:53. Per il giovane, colpito da colpi d’arma da fuoco, non c’è stato nulla da fare. Il ventenne, morto nel quartiere Rogoredo, secondo le prime informazioni è stato ucciso da una pattuglia di agenti in borghese. Il giovane, probabilmente di origine nordafricana, secondo quanto si apprende, si è avvicinato ai poliziotti armato e gli agenti hanno fatto fuoco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Approfondimenti su sparatoria milano

Ultime notizie su sparatoria milano

