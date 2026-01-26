Un episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un ragazzo di 28 anni ha perso la vita durante una sparatoria avvenuta in via Giuseppe Impastato. L’indagine ha rivelato che l’uomo era stato colpito da un agente in borghese, che aveva notato una pistola a salve con lui. La vicenda è al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

Un ragazzo di 28 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 17:53. Per il giovane, colpito da colpi d’arma da fuoco, non c’è stato nulla da fare. Aveva precedenti per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati. Secondo quanto si è saputo, gli agenti stavano facendo dei controlli antidroga nella zona di Rogoredo, nota per il fenomeno, sia in borghese, sia in divisa. Stavano decidendo se arrestare uno dei controllati quando il 28enne si è avvicinato, ha estratto una pistola, si scoprirà poi a salve, e l'ha puntata agli agenti uno dei quali ha reagito sparando e colpendolo alla testa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 28 anni colpito da agente in borghese. «Aveva una pistola a salve»

Un ragazzo di 20 anni è deceduto oggi a Milano, in via Giuseppe Impastato, a seguito di una sparatoria avvenuta poco prima delle 18.

Un episodio di violenza si è verificato oggi a Milano, in via Giuseppe Impastato, dove un ragazzo di 20 anni è stato colpito da un agente in borghese e successivamente deceduto.

