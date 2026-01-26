Una sparatoria a Milano ha causato la morte di un ragazzo di 20 anni, probabilmente coinvolto in un'operazione antidroga. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata raggiunta da colpi durante l'evento. I soccorritori sono intervenuti prontamente sul luogo, ma purtroppo non hanno potuto salvargli la vita. L'episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza urbana e della lotta alla criminalità.

Come riportano le stesse fonti, la vittima era già nota alle forze dell'ordine. Immediato l'allarme ai soccorritori, che sono intervenuti tempestivamente per soccorrerlo. Purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso Non vi sono ancora informazioni certe sulla sparatoria a Milano avvenuta oggi. Ciò che è certo è che un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita a causa di un colpo di pistola. Una morte inspiegabile, su cui al momento sono in corso le indagini delle forza dell’ordine. L’allarme sarebbe scattato poco prima delle 18 in via Giuseppe Impastato, nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sparatoria a Milano, morto un 20enne: forse era in corso una retata antidroga

Approfondimenti su sparatoria milano

Nella zona di Rogoredo, a Milano, si è verificato un episodio di sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni.

Nella serata di ieri a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su sparatoria milano

Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Clochard morto a Milano per il freddo: terzo caso in pochi giorni; Carofiglio smentisce la violenza a Milano: Giusto chiedere più sicurezza, ma prima c’erano più omicidi; Il freddo a Milano ha ucciso la terza persona senza fissa dimora in pochi giorni.

Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it

Milano, morto un ragazzo 20enne in una sparatoria a San DonatoUn giovane di 20 anni è morto oggi, 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato a Milano, tra il quartiere di Rogoredo e San Donato. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i ... tg24.sky.it

Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 20 anni - facebook.com facebook

Sparatoria a Milano, morto un 20enne: è stato colpito da una pattuglia di agenti di polizia. «Era armato» x.com