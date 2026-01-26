Sparatoria a Milano morto un 20enne | aveva una pistola replica a salve Gli spari degli agenti in borghese alla vista dell' arma

A Milano, nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un ragazzo di 20 anni. Gli agenti in borghese, intervenuti alla vista di una pistola replica a salve, hanno aperto il fuoco. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Giuseppe Impastato, creando tensione e preoccupazione tra i residenti.

Fuoco e paura a Milano. Gli spari hanno squarciato il silenzio di via Giuseppe Impastato intorno alle 18:00 di oggi, nel cuore del quartiere Rogoredo, tristemente noto come una delle piazze di spaccio più complesse della città. Il bilancio è pesante: un ragazzo, probabilmente di origini nordafricane e di circa vent'anni, è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Secondo gli specialisti della Scientifica, sembrerebbe - il condizionale è d'obbligo - che la pistola impugnata dalla vittima fosse una replica a salve. La dinamica Stando alle prime ricostruzioni diffuse dal Corriere della Sera, una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate era impegnata in un servizio di controllo del territorio nell'area. 🔗 Leggi su Leggo.it

