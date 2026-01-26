Una sparatoria si è verificata a Milano, in via Giuseppe Impastato, causando la morte di un ragazzo di 20 anni. L'evento ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di interventi efficaci per garantire la sicurezza nelle aree urbane.

Un giovane di soli 20 anni è stato ucciso in una sparatoria a Milano, in via Giuseppe Impastato. L'omicidio è avvenuto poco prima delle 18. Una sparatoria e una giovane vittima, di soli 20 anni. È successo a Milano, in via Giuseppe Impastato. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, la vittima sarebbe un giovane di 20 anni. Sarebbe morto oggi, poco prima delle 18, ucciso durante una sparatoria. Sul posto si sono immediatamente recati i mezzi del 118 gli agenti della questura di Milano. Sondaggio shock di Politico: il 77% degli europei è pessimista per il futuro e vede la democrazia in declino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sparatoria a Milano, morto un 20enne

Approfondimenti su sparatoria milano

Nella serata di oggi, via Giuseppe Impastato a Milano è stata teatro di una sparatoria che ha avuto esito fatale per un ragazzo di 20 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Arrestato a Milano trapper Baby Gang, trovato con una pistola

Ultime notizie su sparatoria milano

Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Clochard morto a Milano per il freddo: terzo caso in pochi giorni; Carofiglio smentisce la violenza a Milano: Giusto chiedere più sicurezza, ma prima c’erano più omicidi; Il freddo a Milano ha ucciso la terza persona senza fissa dimora in pochi giorni.

Sparatoria a Milano, lite in strada: giovane raggiunto da un proiettile al piedeL’allarme è scattato intorno alle 22.20 in via Saponaro, all’altezza del civico 1, a due passi dai palazzi Aler del quartiere di Gratosoglio. Al telefono è stato riferito di una lite. L’Agenzia ... milanotoday.it

Sparatoria in un bar di Milano, 35enne ferito a colpi di pistola: aggressore in fuga, l’ipotesi della liteUn uomo ha sparato a un 35enne in un bar di via Forze Armate a Milano. Secondo gli inquirenti, non sarebbe stato un agguato, ma un’aggressione a seguito di una lite. L’aggressore è ancora in fuga. fanpage.it

Buonantuono Carlo e Tumminello Vincenzo - Milano Via Vallazze, luogo della sparatoria - facebook.com facebook