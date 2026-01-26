Spara a Giorgia | sessantenne denunciato per minacce al presidente del Consiglio

Un uomo di 60 anni, residente a Pietrasanta e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per aver scritto minacce indirizzate al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, apparse nel mese scorso a Marina di Pietrasanta. La notifica riguarda accuse di offesa all’onore dei capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e danneggiamento. L’individuazione rappresenta un passo importante nell’indagine sulle scritte intimidatorie.

E' stato individuato nelle scorse ore il presunto autore delle scritte intimidatorie nei confronti del premier Giorgia Meloni comparse il mese scorso a Marina di Pietrasanta, in Toscana: si tratta a quanto sembra di un uomo di 60 anni, originario di Rimini ma domiciliato sul territorio comunale di Pietrasanta (provincia di Lucca) e già noto alle forze dell'ordine, il quale è stato denunciato per offesa all'onore dei capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Lo riporta oggi la stampa toscana, sulla base delle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Viareggio con il supporto del nucleo investigativo del comando provinciale di Lucca.

