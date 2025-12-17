Spara a Giorgia Meloni ancora minacce! La scritta stavolta apparsa fuori alla sede del Pd

A Busto Arsizio, il clima politico si infiamma con una serie di atti vandalici che minacciano la tranquillità cittadina. Tra scritte inquietanti e simboli provocatori, l’ultimo episodio ha suscitato preoccupazione e sdegno, evidenziando un momento di forte tensione sociale. La comunità si interroga sulle cause di questa escalation e sulle ripercussioni future di un clima ormai diventato troppo fragile.

© Thesocialpost.it - “Spara a Giorgia”. Meloni, ancora minacce! La scritta stavolta apparsa fuori alla sede del Pd Il clima politico a Busto Arsizio si fa improvvisamente teso a causa di una sequenza di atti vandalici dal forte valore simbolico e intimidatorio. Nella notte appena trascorsa, la cittadina in provincia di Varese è stata nuovamente teatro di un episodio inquietante che vede come bersaglio la figura istituzionale della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Una seconda scritta recante il messaggio Spara a Giorgia, accompagnata dal simbolo della stella a cinque punte riconducibile storicamente alle Brigate Rosse, è stata rinvenuta sui muri perimetrali che circondano il quartier generale del Partito Democratico nella zona di Beata Giuliana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: Minacce alla premier Meloni, scritta “Spara a Giorgia” e accanto la stella a cinque punte delle Brigate rosse Leggi anche: Marina di Pietrasanta (LU), apparsa scritta “Spara a Giorgia” firmata BR, FdI: “Estremismo rosso prova del clima d’odio che qualcuno tollera ancora” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Spara a Giorgia e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana; Minacce alla premier Meloni, scritta “Spara a Giorgia” e accanto la stella a cinque punte delle Brigate…; Meloni minacciata a Marina di Pietrasanta con un murales: “Spara a Giorgia”; Spara a Giorgia, minacce alla premier Meloni firmate Br su un muro a Pietrasanta: la reazione di FdI. Minacce a Giorgia Meloni: nuova scritta intimidatoria a Busto Arsizio vicino alla sede Pd - Il Partito Democratico auspica che le telecamere presenti nella zona possano aiutare a identificare i responsabili (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

Meloni minacciata ancora una volta: spunta una nuova scritta - La Meloni è stata nuovamente minacciata da una scritta su un muro. newsmondo.it

"Spara a Giorgia", firmato Br. Minacce di morte a Meloni dalla "Toscana rossa" - Questa scritta è apparsa stamattina a Marina di Pietrasanta, l'elegante cittadina ... iltempo.it

La minaccia delle Br alla Presidente del Consiglio Spara a Giorgia

Eccone un’altro! “Spara a Giorgia” e l’immancabile stupidità di chi si diverte a usare la stella come firma. Non vanno presi sul serio Forse. Ma il clima è questo qui! E da sinistra solo silenzi. Solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni! Andiamo ava - facebook.com facebook

La scritta “Spara a Giorgia”, col simbolo delle #Br. Non è la prima minaccia alla #Meloni, non è la prima contro esponenti del governo, compreso #Salvini e i vari ministri. L’odio c’è, eccome se c’è, e tocca alla #sinistra spendere parole chiare contro i delinquen x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.