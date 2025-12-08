Una scritta e il simbolo della stella a cinque punte, che per un momento ha riportato la memoria collettiva ai terribili anni di piombo firmati Brigate Rosse. La scritta "Spara a Giorgia" in vernice rossa, con vicino il disegno di una stella a cinque punte, ovvero il simbolo delle Brigate Rosse, è comparsa ieri mattina in Versilia, a Marina di Pietrasanta. A darne per primo l’annuncio, sui social, Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI. "Spara a Giorgia ed firma dell’estremismo comunista delle Brigate Rosse. Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) è apparsa questa scritta a Marina di Pietrasanta sul viale a mare – dice Donzelli –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Minacce in stile Br: "Spara a Giorgia" sui muri in Versilia