Spalletti e il recupero delle cause perse | Juve non sei ancora grande ma se segui Luciano

In un fine settimana di sfide importanti, l'Inter si conferma leader grazie alla sua strategia e alla gestione di Spalletti. La Juventus, ancora in fase di crescita, può trarre ispirazione dal percorso dell'allenatore toscano, che ha dimostrato come il recupero delle cause perse sia possibile con pazienza e attenzione ai dettagli. La classifica si mantiene aperta, offrendo spunti di riflessione sul valore della continuità e del lavoro quotidiano.

É stata una grande domenica di confronti diretti, lassù in vetta alla classifica, e alla fine la vittoria più pesante l’ha ottenuta l’unica squadra che non ha giocato: l’Inter. Ora ha cinque punti di vantaggio sull’inseguitrice più vicina, il Milan, mentre il Napoli campione d’Italia è sprofondato a meno nove, raggiunto dalla Roma e avvicinato dalla Juve. Gennaio potrebbe aver scritto la storia della lotta per lo scudetto. A fine 2025 si è giocata la giornata numero 17 e, se consideriamo i risultati delle gare recuperate in seguito, c’erano cinque formazioni in cinque punti, una dietro l’altra; adesso la bagarre e l’equilibrio rimangono, ma là dietro, dove si lotta per entrare tra le prime quattro, perché davanti c’è Chivu in fuga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Spalletti e il recupero delle cause perse: Juve, non sei ancora grande ma se segui LucianoNel giorno dei match d'alta quota vince quella che non gioca: l'Inter. Il Milan, ripreso quando sembrava avercela fatta, si allontana dai nerazzurri, ora a +5. La Signora va avanti a vele spiegate gra ... msn.com

Juventus, Vlahovic accelera il recupero: la scelta di Spalletti che cambia la strategia di OttoliniVlahovic può tornare dall'infortunio prima del previsto e Spalletti preferisce puntare su di lui piuttosto che su un centravanti da trovare sul mercato: come cambia la strategia della Juventus ... sport.virgilio.it

Il calcio di #Spalletti. Pressing alto, recupero veloce, possesso palla, qualità negli ultimi metri, finalizzazione. Funziona tutto: la #Juventus domina il Napoli, gara perfetta. #Thuram gigante. #McKennie e #Locatelli ovunque. #Yildiz certezza, #David c’è. Muro #B x.com

Napoli in emergenza infinita: out Politano e Rrahmani con tempi di recupero medio-lunghi, nuovi problemi per Spalletti in vista Champions! https://www.diretta.it/news/calcio-champions-league-napoli-emergenza-infinita-conte-perde-anche-politano-e-r - facebook.com facebook