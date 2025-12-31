Adinolfi scrive a Signorini | Come il MeToo ma arcobaleno Se sei davvero cattolico segui i comandamenti
Il caso che coinvolge Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione, sta attirando l’attenzione pubblica. In questo contesto, Adinolfi ha scritto a Signorini, sottolineando l’importanza di rispettare i principi morali, anche in ambito pubblico. La vicenda solleva riflessioni sui valori e sulla coerenza tra fede e comportamento, in un momento in cui il gossip si intreccia con questioni giudiziarie e sociali di grande rilevanza.
Il “caso Alfonso Signorini” è il tema del momento: a livello di mero gossip, a livello televisivo e ora anche giudiziario (da ieri il noto conduttore è indagato per violenza sessuale ed estorsione). A parlarne, adesso, è anche Mario Adinolfi. Il giornalista e fondatore del 'Popolo della Famiglia'. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Salvini se la prende con il presepe “senza volto” di Bruxelles. Ma forse non ha colto il profondo (e cattolico) significato – Il video
Leggi anche: Fabrizio Corona alla guerra del ‘MeToo’: “C’è un metodo Signorini al Grande Fratello”. Il giornalista: ci penseranno i miei avvocati
Caso Signorini, l’appello di Mario Adinolfi: “Scelga strategia diversa”.
Mario Adinolfi consiglia Alfonso Signorini dopo lo scandalo, "collabora per scoperchiare il marcio della tv" - Mario Adinolfi sul caso Alfonso Signorini "da cattolico a cattolico: occasione per l’Italia come è stato il Metoo per lo star system americano" ... virgilio.it
Adinolfi ad Alfonso Signorini dopo la denuncia di Medugno: “Cambi strategia, ammetta e collabori” - Mario Adinolfi interviene sul caso Signorini e invita il conduttore a "liberarsi la coscienza" e collaborare con i giudici dopo l'apertura delle ... fanpage.it
Caso Signorini, l’appello di Mario Adinolfi: “Scelga strategia diversa” - Il giornalista e fondatore del ‘Popolo della Famiglia’ è intervenuto sulla notizia dell’iscrizione del conduttore televisivo nel registro ... msn.com
“Cambi strategia, aiuti i giudici a scoperchiare quel che di marcio c’è nel sistema televisivo”. Mario Adinolfi interviene sul caso Signorini e invita il conduttore a “liberarsi la coscienza” - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.