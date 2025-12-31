Adinolfi scrive a Signorini | Come il MeToo ma arcobaleno Se sei davvero cattolico segui i comandamenti

Il caso che coinvolge Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione, sta attirando l’attenzione pubblica. In questo contesto, Adinolfi ha scritto a Signorini, sottolineando l’importanza di rispettare i principi morali, anche in ambito pubblico. La vicenda solleva riflessioni sui valori e sulla coerenza tra fede e comportamento, in un momento in cui il gossip si intreccia con questioni giudiziarie e sociali di grande rilevanza.

