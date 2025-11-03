Probabili formazioni Juve Sporting Spalletti libera Yildiz 10 puro Ma c’è un dubbio ancora da sciogliere | Luciano tentato da…

di Mauro Munno Probabili formazioni Juve Sporting: Spalletti libera Yildiz 10 puro. Ma c’è un dubbio ancora da sciogliere sullo schieramento da varare in Champions. Arrivano notizie fondamentali dall’infermeria della Juventus in vista della delicata e cruciale sfida di Champions League contro lo Sporting. Il riposo precauzionale concesso a Kenan Yildiz in campionato ha fatto bene al giocatore, non soltanto al suo ginocchio che aveva destato qualche lieve preoccupazione. Dalla Continassa è arrivato il via libera: il semaforo è verde Sporting. Il giovane fantasista turco è pienamente recuperato e scalpita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Sporting, Spalletti libera Yildiz 10 puro. Ma c’è un dubbio ancora da sciogliere: Luciano tentato da…

