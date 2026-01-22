Città 30 Lepore insiste | Limite strada per strada Esposto di FdI e Lega

Il Tar ha recentemente bloccato l’attuazione di Bologna Città 30, suscitando reazioni tra le forze politiche. Nonostante la decisione giudiziaria, l’amministrazione comunale di Bologna, guidata dal Pd, ha ribadito l’intenzione di mantenere le misure di limitazione della velocità nelle strade cittadine. La questione rimane al centro del dibattito politico, con le opposizioni di Fratelli d’Italia e Lega che chiedono chiarimenti e risposte sulle future strategie.

La sentenza del Tar che blocca Bologna Città 30 non fa arretrare l'amministrazione comunale targata Pd. Nella città più progressista d'Italia, come la definisce il sindaco Matteo Lepore, non si può rinunciare a una delle misure bandiera soprattutto considerando che nel 2027 si va al voto. Da qui, il primo cittadino annuncia le prossime mosse. "Non faremo ricorso, ci adegueremo alle prescrizioni del Tar. L'unico effetto della sentenza è burocratico: una tonnellata di carta in più per rifare ciò che già funzionava", spiega Lepore. In soldoni: dopo la sentenza del Tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna sul ricorso presentato inizialmente da due tassisti bolognesi (e sostenuta dai meloniani), il sindaco fa sapere che si adeguerà dettagliando i nuovi limiti "strada per strada", come chiesto nella pronuncia dei giudici e dalla direttiva del 2024 del ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

