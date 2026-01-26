Sondaggio shock di Politico | il 77% degli europei è pessimista per il futuro e vede la democrazia in declino A pesare sul risultato è soprattutto l’effetto Trump

Un recente sondaggio di Politico evidenzia che il 77% degli europei è pessimista sul futuro e percepisce un declino della democrazia, con l’effetto Trump come fattore principale. In un contesto internazionale caratterizzato da instabilità e dichiarazioni critiche di Donald Trump nei confronti dell’UE, questa percezione di incertezza tra i cittadini appare comprensibile e riflette le sfide attuali.

C’era da aspettarselo che con uno scenario internazionale tanto instabile e davanti alle farneticanti dichiarazioni di Donald Trump che non fa che attaccare l’Ue, i cittadini europei mostrassero segni di preoccupazione e apprensione. Proprio per questo non sorprendono i risultati del sondaggio pubblicato da Politico da cui emerge un’Europa inquieta, sfiduciata e convinta di aver già superato i suoi anni migliori. Una fotografia impietosa che mostra oltre ogni ragionevole dubbio il pessimismo diffuso tra i cittadini dell’Unione europea, alle prese con tensioni internazionali crescenti e con la percezione di una democrazia sempre più fragile e messa sotto accusa dal presidente americano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

