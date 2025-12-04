Sondaggio | per il 48% degli europei Donald Trump è un nemico dell’Europa

Il ritorno di Donald Trump sulla scena politica americana continua a far discutere anche in Europa, dove quasi un cittadino su due lo percepisce come “un nemico”. È il dato più evidente del sondaggio realizzato dal think tank francese Le Grand Continent in nove Paesi dell’Unione, una fotografia che racconta timori, diffidenze e contraddizioni del rapporto con Washington alla vigilia di un anno geopoliticamente delicato. Secondo la rilevazione, in media il 48% degli intervistati considera Trump una minaccia per l’Europa. La distribuzione però non è uniforme: in Belgio la percentuale arriva al 62%, in Francia si ferma al 57%, mentre in Croazia scende al 37% e in Polonia tocca appena il 19%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

