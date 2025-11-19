Sola M5s sul danneggiamento di piazza Alessandrini | Gravissimo per un' opera appena inaugurata

Gravissimo” per il consigliere comunale M5s Paolo Sola il fatto che dopo tre giorni dall’inaugurazione della nuova piazza Alessandrini la stessa sia stata danneggiata. Un danno che sarebbe stato causato da uno dei camion incaricati dall’amministrazione di installare le luminarie natalizie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

