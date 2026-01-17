M5S | Lungomare di Taranto sfregiato cantieri e soldi pubblici senza controllo
Il lungomare di Taranto, oggetto di lavori di riqualificazione, sta vivendo una fase di criticità legata alla mancanza di controlli adeguati. Secondo le segnalazioni, i cantieri sono ancora attivi senza un monitoraggio efficace, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei fondi pubblici e sulla sicurezza dell’area. È importante che le autorità intervenano per garantire trasparenza e corretta esecuzione dei lavori, tutelando l’interesse dei cittadini e del patrimonio pubblico.
Continua la più totale assenza di controllo nell'area di cantiere del tratto di lungomare cittadino sottoposto a riqualificazione. Un luogo tra i più amati dai tarantini, simbolo identitario del paesaggio urbano, quel lungomare che lo storico dell'arte Cesare Brandi definì più bello persino della corniche di Cannes. Oggi, invece, lo scenario che si presenta è inspiegabile e profondamente degradante: rotture degli antichi cordoli in pietra, lesioni diffuse e danneggiamenti lungo tutto il cantiere, chiaramente riconducibili a un utilizzo disinvolto e poco rispettoso dei mezzi meccanici.
