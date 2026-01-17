M5S | Lungomare di Taranto sfregiato cantieri e soldi pubblici senza controllo

Il lungomare di Taranto, oggetto di lavori di riqualificazione, sta vivendo una fase di criticità legata alla mancanza di controlli adeguati. Secondo le segnalazioni, i cantieri sono ancora attivi senza un monitoraggio efficace, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei fondi pubblici e sulla sicurezza dell’area. È importante che le autorità intervenano per garantire trasparenza e corretta esecuzione dei lavori, tutelando l’interesse dei cittadini e del patrimonio pubblico.

