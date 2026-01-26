Software spia l' agenzia cyber gela l' Anm che tira in ballo Nordio

L'agenzia cyber ha smentito le accuse di utilizzo di software spia contro l'Anm, evidenziando che il sistema Microsoft Ecm si attiva esclusivamente con i dati di accesso dei magistrati. La questione, sollevata dall'associazione, ha suscitato richieste di chiarimento al governo, mentre le accuse e le smentite continuano a alimentare il dibattito pubblico sulla privacy e la sicurezza nel settore giudiziario.

Mentre persino lo stesso Ranucci smentisce Report, provando che il sistema Microsoft Ecm - al centro delle polemiche - si attiva solo con i dati di accesso dei magistrati e non spiava le toghe, l'Anm va all'attacco del governo chiedendo chiarezza. "L'inchiesta di Report sulla sicurezza informatica dei sistemi utilizzati da tutti i magistrati italiani porta pesanti interrogativi e desta grave preoccupazione", dice la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, "Emergono profili di criticità rilevanti rispetto alla sicurezza e alla riservatezza, rimasti finora senza alcuna significativa spiegazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Software spia, l'agenzia cyber gela l'Anm che tira in ballo Nordio Approfondimenti su software spia Software spia nei pc dei magistrati, Nordio conferma che esiste. Poi attacca Report: “Pattumiera delle fake”. E minaccia le opposizioni Il ministero della Giustizia conferma l’esistenza di software spia nei computer dei magistrati, mentre il ministro Nordio respinge le accuse di Report, definendole false e infondate. Software-spia nei pc dei magistrati, il Csm scrive a Nordio: “Chiarire sulla sicurezza”. Chiesta una pratica urgente Il Consiglio superiore della magistratura ha richiesto al ministro Nordio di avviare una verifica urgente sui sistemi di sicurezza dei computer dei magistrati. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su software spia Argomenti discussi: Cos'è questa storia dei software spia installati nei computer dei magistrati italiani; Il software spia denunciato da Report è sicuro. Parola dell’allora ministro Bonafede; Software spia installati su 40mila computer dei magistrati italiani: nuova inchiesta di Report; Software spia nei pc dei magistrati, si muove il Csm. Software spia nei pc dei magistrati, la cybersicurezza: Controllo remoto disattivato, ma il dibattito resta accesoL’Agenzia per la cybersicurezza ribadisce che la funzione di accesso remoto del software installato nei computer giudiziari è disabilitata e che eventuali accessi non autorizzati lascerebbero traccia ... giornalelavoce.it Cos'è questa storia dei software spia installati nei computer dei magistrati italianiÈ materia di una prossima inchiesta della trasmissione Report ma il riferimento è a un programma di Microsoft usato da anni per fare manutenzione da remoto e non per sorvegliare segretamente i pc ... wired.it A lanciare l’allarme è la l’Associazione nazionale magistrati, dopo l’ultima denuncia del programma di Ranucci sull’installazione di software spia non tracciabili sui computer dell’amministrazione giudiziaria - facebook.com facebook Software “spia”, computer hackerabili Una drammatica normalità x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.