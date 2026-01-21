Software spia nei pc dei magistrati Nordio conferma che esiste Poi attacca Report | Pattumiera delle fake E minaccia le opposizioni

Il ministero della Giustizia conferma l’esistenza di software spia nei computer dei magistrati, mentre il ministro Nordio respinge le accuse di Report, definendole false e infondate. Nordio sottolinea che l’infrastruttura informatica utilizzata negli uffici giudiziari è la stessa in uso dal 2019, e invita le opposizioni a verificare le informazioni con i ministri precedenti. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla trasparenza nelle attività giudiziarie.

Le anticipazioni di Report? “Pattumiera delle fake”, “accuse surreali” perché “l’infrastruttura usata negli uffici giudiziari è lo stesso sistema di gestione e sicurezza dei pc già in funzione dal 2019, come certamente potranno confermare i Ministri che mi hanno preceduto”. È la risposta stizzita affidata ieri dal ministro Carlo Nordio a una nota non appena la clip della puntata di Report sul software spia ECM presente nei pc dei tribunali italiani inizia a circolare. L’autodifesa di Nordio. Per il ministro, impegnato ieri alle Camere per la Relazione sullo stato della giustizia, il programma “non consente sorveglianza dell’attività dei magistrati, non legge contenuti, non registra tasti o schermo, non attiva microfoniwebcam”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Software spia nei pc dei magistrati, Nordio conferma che esiste. Poi attacca Report: “Pattumiera delle fake”. E minaccia le opposizioni "Software-spia nei pc di 40mila magistrati". La denuncia di Report a Nordio e la replica: "Pattumiera di fake news"Recenti indagini segnalano l'installazione di un software di sorveglianza su circa 40. Un software spia nei pc di tutti i tribunali: consente di monitorare i magistrati a loro insaputa. Nordio nega, ma Report lo smentisceRecentemente è emerso che un software spia potrebbe essere utilizzato nei tribunali italiani, permettendo di monitorare i magistrati senza il loro consenso. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Software spia nei pc dei magistrati, l'ultima denuncia di Report: Il ministero fu avvertito: Palazzo Chigi silenziò il problema; Report: un software consente di spiare i pc dei magistrati. Ranucci: Il ministero fu avvertito, Chigi…; Quarantamila computer sotto sorveglianza, ecco chi può spiare i magistrati. Nordio: Da Ranucci accuse surreali; Magistrati spiati? L'inchiesta di Report e la smentita di Nordio. Un software spia nei pc di tutti i tribunali: consente di monitorare i magistrati a loro insaputa. Nordio nega, ma Report lo smentisceUn software spia in tutti i Pc dei tribunali italiani. E' l'ultimo scoop di Report, che getta (l'ennesima) un'ombra oscura sulla Giustizia ... lanotiziagiornale.it Software-spia nei pc di 40mila magistrati. La denuncia di Report a Nordio e la replica: Pattumiera di fake newsSul caso sollevato dal programma di Rai 3 insorgono le opposizioni: Governo di spioni, Meloni venga in aula a spiegare. Il ministro: Da Ranucci accuse surreali per orientare maldestramente l’opinio ... today.it +++ +++ Un software capace di spiare i circa 40mila computer in dotazione all’amministrazione della giustizia: è il fulcro dell’inchiesta di Report che agita l'opposizione e la magistratura, provocando anche la contrariata reazione del ministro della Giustizia C - facebook.com facebook Software spia sui PC dei magistrati: la rivelazione di Report x.com

