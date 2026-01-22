Software-spia nei pc dei magistrati il Csm scrive a Nordio | Chiarire sulla sicurezza Chiesta una pratica urgente

Il Consiglio superiore della magistratura ha richiesto al ministro Nordio di avviare una verifica urgente sui sistemi di sicurezza dei computer dei magistrati. L’obiettivo è accertare le misure adottate per prevenire accessi non autorizzati e preservare la riservatezza delle postazioni di lavoro. La richiesta mira a garantire un livello adeguato di protezione delle informazioni e a rassicurare sulla tutela dell’indipendenza e dell’integrità del lavoro giudiziario.

Aprire una pratica urgente “volta a verificare quali siano stati e siano attualmente i presidi di sicurezza adottati al fine di scongiurare il rischio di accessi anonimi e illeciti alle postazioni di lavoro dei magistrati e del personale di cancelleria”. La richiesta arriva da 12 membri del Consiglio superiore della magistratura, all’indomani delle anticipazioni dell’inchiesta di Report – in onda domenica sera su Rai 3 – sul software installato nei pc in dotazione agli uffici giudiziari italiani, che consentirebbe di spiare le attività di giudici e pm da remoto e a loro insaputa. Nell’atto indirizzato al Comitato di presidenza si cita “la notizia divulgata da numerosi organi di informazione, secondo la quale il programma informatico Ecm, installato nei personal computer distribuiti dal ministero della giustizia agli operatori giudiziari, tra cui i magistrati, consentirebbe la possibilità di accedere da remoto – all’insaputa dell’utente e senza lasciare tracce dell’accesso – anche a qualsiasi soggetto con permesso di amministratore “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Software-spia nei pc dei magistrati, il Csm scrive a Nordio: “Chiarire sulla sicurezza”. Chiesta una pratica urgente Software spia nei pc dei magistrati, Nordio conferma che esiste. Poi attacca Report: “Pattumiera delle fake”. E minaccia le opposizioniIl ministero della Giustizia conferma l’esistenza di software spia nei computer dei magistrati, mentre il ministro Nordio respinge le accuse di Report, definendole false e infondate. Un software spia nei pc di tutti i tribunali: consente di monitorare i magistrati a loro insaputa. Nordio nega, ma Report lo smentisceRecentemente è emerso che un software spia potrebbe essere utilizzato nei tribunali italiani, permettendo di monitorare i magistrati senza il loro consenso. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Report: un software consente di spiare i pc dei magistrati. Ranucci: Il ministero fu avvertito, Chigi…; Report: 'Software spia nelle procure'. Il Pd: 'Meloni riferisca'; Software spia installati su 40mila computer dei magistrati italiani: nuova inchiesta di Report; Software spia nei pc dei magistrati, l'ultima denuncia di Report: Il ministero fu avvertito: Palazzo Chigi silenziò il problema. Software-spia nei pc dei magistrati, il Csm scrive a Nordio: Chiarire sulla sicurezza. Chiesta una pratica urgenteIl Consiglio superiore della magistratura chiede spiegazioni sul programma che consentirebbe di controllare le attività dei giudici da remoto ... ilfattoquotidiano.it Software spia nei computer dei magistrati: l’inchiesta shock di ReportUn programma installato dal 2019 su 40mila computer di procure e tribunali avrebbe consentito accessi remoti alle postazioni dei magistrati ... notizie.tiscali.it Report rivela software spia nei computer delle toghe. Nordio attacca Ranucci ma conferma che è vero x.com "Software-spia nei pc di 40mila magistrati". La denuncia di Report a Nordio e la replica: "Pattumiera di fake news" - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.