Allarme web i giovani non sono al sicuro | arriva il ‘Patentino digitale’ per studenti e famiglie
In un contesto in cui la sicurezza online dei giovani è a rischio, nasce il 'Patentino digitale', un'iniziativa rivolta a studenti e famiglie. L'obiettivo è migliorare le competenze digitali e rafforzare la consapevolezza sui pericoli del web, in un Paese che si posiziona tra le ultime in Europa per capacità digitali.
FIRENZE – L’Italia rincorre l’Europa e paga un conto salato in termini di sicurezza. Siamo al 23esimo posto su 27 per competenze digitali. Mentre la tecnologia corre, aumentano i rischi per i più giovani. Cyberbullismo, hate speech e revenge porn sono ormai all’ordine del giorno. Per invertire la rotta, la Toscana punta tutto sull’educazione. È questo il cuore del Patentino digitale, progetto protagonista del Patentino Day 2025 andato in scena a Palazzo Bastogi. La fotografia scattata durante l’incontro è allarmante. Nel 2024 il 47 per cento degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha subito episodi di cyberbullismo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
