Social media vietati in Francia agli under 15 verso l’ok del Parlamento Macron | I cervelli dei nostri bambini non sono in vendita né dalle piattaforme americane né dagli algoritmi cinesi

L'Assemblea nazionale francese sta valutando un disegno di legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni e l’utilizzo dei cellulari nelle scuole superiori. Questa iniziativa mira a proteggere lo sviluppo dei giovani, con il presidente Macron che sottolinea l’importanza di tutelare i cervelli dei bambini da influenze esterne e algoritmi dannosi. La proposta rappresenta un passo importante nella regolamentazione digitale rivolta ai minori.

L'Assemblea nazionale francese esamina oggi il disegno di legge che introduce il divieto dei social media per i minori di 15 anni e vieta i cellulari nelle scuole superiori. Il testo, proposto dal gruppo parlamentare Renaissance, arriverà in aula alle ore 16 e dovrebbe ottenere l'approvazione prima di passare al Senato. Il presidente Emmanuel Macron ha richiesto una procedura accelerata per consentire l'entrata in vigore delle norme già dal primo settembre 2026, all'inizio del prossimo anno scolastico. La Francia segue l'esempio dell'Australia, che dalla fine del 2025 ha vietato gli account sui social ai minori di 16 anni, con quasi 5 milioni di profili già disattivati, cancellati o limitati dal 10 dicembre.

