Snowboard alpino i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Mylin | assente Roland Fischnaller
La Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026 apre i battenti anche per gli atleti del settore alpino: a Mylin, in Cina, nel prossimo fine settimana, il circuito maggiore scatterà con un doppio appuntamento nella specialità olimpica del gigante parallelo, in programma sabato 6 e domenica 7. Gli azzurri, che affronteranno in entrambi i casi qualificazioni e gara nella stessa giornata, saranno affiancati dal direttore tecnico Cesare Pisoni e dai tecnici Rudi Galli, Fabio Breda, Maurizio Rudatis, Stefano Bianchet, Markus Thaler e Marco Proserpio. Sarà assente Roland Fischnaller, che sta recuperando da un infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Il programma delle gare settimanali: dal biathlon allo snowboard, fino allo sci alpino, sono dieci le discipline impegnate questa settimana. Leggi la news: bit.ly/48ej5bi #wearefisi #fisinews - facebook.com Vai su Facebook
Snowboard alpino, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Mylin: assente Roland Fischnaller - 2026 apre i battenti anche per gli atleti del settore alpino: a Mylin, in Cina, nel prossimo fine settimana, il ... oasport.it scrive
Snowboard, i convocati dell’Italia per Secret Garden: Ian Matteoli il leader azzurro nel big air - 2026 di snowboard, con le prime gare in programma questo weekend a Secret Garden. Da oasport.it
Sci alpino, snowboard, bob: FISIP presenta la stagione agonistica - FISIP, la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, si appresta a vivere con i suoi atleti una nuova stagione agonistica: la presentazione ufficiale oggi, 3 dicembre, al Palazzo delle ... Riporta repubblica.it