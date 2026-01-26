I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina si avvicinano, con l’Italia pronta ad accogliere atleti e appassionati. Tra le discipline in programma, lo slittino rappresenta una delle specialità di rilievo, con i convocati italiani che mirano a ottenere risultati importanti. In particolare, Dominik Fischnaller punta a una prestazione di livello, contribuendo alla prestigiosa storia olimpica del paese.

I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina sono alle porte, l’Italia si prepara ad ospitare la manifestazione a Cinque Cerchi. Oggi la Federazione italiana sport invernali ha annunciato i convocati per tutte le proprie discipline, tra queste anche lo slittino su pista artificiale. Il protagonista annunciato è Dominik Fischnaller: l’altoatesino è reduce dal bronzo conquistato a Pechino 2022 e vuole agguantare un’altra medaglia. Con lui da seguire anche Leon Felderer, sul podio per la prima volta in carriera a Park City. Nel doppio maschile attenzione alla coppia NaglerMalleier, mentre in quello femminile puntano alle medaglie VoetterOberhofer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller vuole il podio a Cinque Cerchi

A Park City, Leon Felderer conquista il suo primo podio in carriera, mentre Dominik Fischnaller si piazza appena dietro.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano, rappresentando l'evento più importante del quadriennio per lo sport invernale in Italia.

