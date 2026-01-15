Nel processo per l’omicidio di Nada Cella, la sentenza ha visto condannare Annalucia Cecere a 24 anni e Marco Soracco a due anni di reclusione. Nada Cella, segretaria di 24 anni, perse la vita a Chiavari nel 1996. La decisione nasce dopo un lungo iter giudiziario che ha portato alla condanna dei presunti responsabili.

Annalucia Cecere e Marco Soracco sono stati condannati per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria di 24 anni uccisa a Chiavari nel 1996. Cecere, imputata per omicidio aggravato dai futili motivi con esclusione dell’aggravante della crudeltà, è stata condannata a 24 anni mentre Marco Soracco, ritenuto colpevole di favoreggiamento, a due anni. È quanto ha stabilito la Corte D’Assise di Genova al termine di oltre sette ore di camera di consiglio prima della sentenza di primo grado. A dare lettura della sentenza il giudice Massimo Cusatti. Annalucia Cecere, l’ex insegnante di Cuneo principale imputata e accusata di omicidio aggravato dai futili motivi, non ha mai presenziato in aula dall’inizio del processo nel gennaio 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Nada Cella, la sentenza: condannata a 24 anni Annalucia Cecere, due anni a Soracco

Leggi anche: Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere: 2 anni a Soracco

Leggi anche: Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere e Soracco a 2: “Giustizia è fatta”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Omicidio Nada Cella: la sentenza attesa nel pomeriggio; Processo Nada Cella, attesa per la sentenza. Soracco: Qualcosa ho dimenticato. in diretta; Nada Cella, ultimo botta e risposta tra pm e difesa. La sentenza il 15 gennaio; Omicidio Nada Cella, ultime schermaglie in aula tra accusa e difesa: sentenza il 15 gennaio.

Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni: la sentenza e il processo - Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella. leggo.it