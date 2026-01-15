Omicidio Nada Cella la sentenza | condannata a 24 anni Annalucia Cecere due anni a Soracco
Nel processo per l’omicidio di Nada Cella, la sentenza ha visto condannare Annalucia Cecere a 24 anni e Marco Soracco a due anni di reclusione. Nada Cella, segretaria di 24 anni, perse la vita a Chiavari nel 1996. La decisione nasce dopo un lungo iter giudiziario che ha portato alla condanna dei presunti responsabili.
Annalucia Cecere e Marco Soracco sono stati condannati per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria di 24 anni uccisa a Chiavari nel 1996. Cecere, imputata per omicidio aggravato dai futili motivi con esclusione dell’aggravante della crudeltà, è stata condannata a 24 anni mentre Marco Soracco, ritenuto colpevole di favoreggiamento, a due anni. È quanto ha stabilito la Corte D’Assise di Genova al termine di oltre sette ore di camera di consiglio prima della sentenza di primo grado. A dare lettura della sentenza il giudice Massimo Cusatti. Annalucia Cecere, l’ex insegnante di Cuneo principale imputata e accusata di omicidio aggravato dai futili motivi, non ha mai presenziato in aula dall’inizio del processo nel gennaio 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere: 2 anni a Soracco
Leggi anche: Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere e Soracco a 2: “Giustizia è fatta”
Omicidio Nada Cella: la sentenza attesa nel pomeriggio; Processo Nada Cella, attesa per la sentenza. Soracco: Qualcosa ho dimenticato. in diretta; Nada Cella, ultimo botta e risposta tra pm e difesa. La sentenza il 15 gennaio; Omicidio Nada Cella, ultime schermaglie in aula tra accusa e difesa: sentenza il 15 gennaio.
Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni: la sentenza e il processo - Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella. leggo.it
Omicidio Nada Cella: Cecere condannata a 24 anni. Sentenza anche per Soracco - Il processo di primo grado per l’omicidio di Nada Cella si chiude con due condanne: 24 anni ad Anna Lucia Cecere per il delitto, mentre Marco Soracco è stato condannato a 2 anni per favoreggiamento ... msn.com
Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere: 2 anni a Soracco - La Corte d’Assise di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado per l’omicidio di Nada Cella, uccisa nel 1996 a Chiavari ... fanpage.it
È attesa nel pomeriggio la sentenza sul delitto Nada Cella, la segretaria di 25enne uccisa il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava. Imputata per l'omicidio è Anna Lucia Cecere, mentre Soracco è imputato per favoregg facebook
Omicidio Nada Cella, oggi la sentenza dopo 30 anni dal delitto. Anna Lucia Cecere rischia l'ergastolo, Marco Soracco quattro anni x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.