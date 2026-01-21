Al Teatro Trastevere, Debora Valentini presenta un doppio appuntamento teatrale con gli spettacoli “Io sono Alz” e “Binario 1”. Due rappresentazioni che esplorano aspetti differenti dell’umanità, offrendo uno sguardo riflessivo e autentico sulla condizione umana. Un’occasione per approfondire temi personali e sociali attraverso due interpretazioni intense e sincere, in un contesto che valorizza l’attenta cura artistica e narrativa.

Cosa: Un doppio appuntamento teatrale curato da Debora Valentini: gli spettacoli Io sono Alz e Binario 1. Dove e Quando: Teatro Trastevere (Via Jacopa de’ Settesoli, 3), dal 29 gennaio al 1 febbraio 2026. Perché: Due opere intense che esplorano la fragilità umana, dalla lotta contro l’Alzheimer alla solitudine degli invisibili nelle stazioni romane. La scena teatrale romana si prepara ad accogliere un evento di profonda riflessione sociale e psicologica. Presso lo storico Teatro Trastevere, nel cuore di uno dei quartieri più vivi della capitale, la regista e autrice Debora Valentini presenta un dittico di opere che scavano nei meandri dell’animo umano, affrontando temi spesso relegati ai margini del dibattito pubblico: la malattia degenerativa e l’emarginazione sociale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Il doppio volto dell'umanità al Teatro Trastevere: "Io sono Alz" e "Binario 1"

