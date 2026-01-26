Sinner fortunato? Fognini sbotta | Ma se c’è una regola perché la gente deve rompere le palle? E ricordatevi di questo match

Dopo aver superato Luciano Darderi agli ottavi degli Australian Open, Jannik Sinner si prepara ai quarti di finale. Tuttavia, l’attenzione si concentra ancora sul controverso match del terzo turno contro Eliot Spizzirri, che ha sollevato alcune polemiche. La partita ha riacceso discussioni sulle regole e sul fair play nel tennis, mentre i commenti di Fabio Fognini hanno aggiunto ulteriori spunti di riflessione.

Jannik Sinner ha sconfitto Luciano Darderi agli ottavi di finale degli Australian Open, si è qualificato per i quarti, ma a far parlare è ancora il match di terzo turno contro Eliot Spizzirri. Lo statunitense si è mostrato più ostico del previsto, complici anche le condizioni fisiche non perfette dell'altoatesino, "aiutato" poi dalla regola che prevede l'attivazione dell' Extreme Heat Protocol – le misure di sicurezza per proteggere gli atleti dagli effetti del caldo – quando si raggiungono temperature estreme. Ed è quello che è accaduto: nessun favoritismo, nessun trattamento diverso dagli altri.

