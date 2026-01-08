BigMama | perché se una persona dimagrisce la gente si sente tradita come se ricevesse un torto?
Quando una figura pubblica come BigMama dimagrisce, spesso riceve reazioni di sorpresa o delusione da parte del pubblico. Questo fenomeno può sembrare sorprendente, ma riflette il modo in cui le aspettative e l’immagine condivisa influenzano la percezione. La perdita di peso, infatti, può essere interpretata come un cambiamento che altera la relazione tra personaggio e follower, generando sentimenti di smarrimento o di tradimento.
È successo un’altra volta: un personaggio noto, in questo caso BigMama, ha perso peso e la gente si è sentita tradita. La cantante è stata accusata di essere incoerente dalla gente comune, mentre i giornali hanno parlato del suo dimagrimento sottolineando che “ era la paladina della body positivity ”, come se le due cose fossero in antitesi e una invalidasse l’altra. Mi pare evidente che sul tema del corpo, e nello specifico della body positivity, ci sia parecchia inconsapevolezza. Ma non solo: credo ci sia anche (e forse soprattutto) un bisogno inconscio di semplificare e di impoverire il dibattito per renderlo più accessibile, comprensibile e a misura d’uomo (medio). 🔗 Leggi su Donnapop.it
Il dimagrimento di BigMama non mi ha fatto dire “brava”. Mi ha fatto male. In senso buono. Perché mi ci sono vista dentro tutta. Mi sono vista nelle contraddizioni, nel casino che hai in testa quando cambi e hai paura di non riconoscerti più. Nel peso che non è - facebook.com facebook
