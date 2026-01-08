BigMama | perché se una persona dimagrisce la gente si sente tradita come se ricevesse un torto?

Quando una figura pubblica come BigMama dimagrisce, spesso riceve reazioni di sorpresa o delusione da parte del pubblico. Questo fenomeno può sembrare sorprendente, ma riflette il modo in cui le aspettative e l’immagine condivisa influenzano la percezione. La perdita di peso, infatti, può essere interpretata come un cambiamento che altera la relazione tra personaggio e follower, generando sentimenti di smarrimento o di tradimento.

È successo un’altra volta: un personaggio noto, in questo caso BigMama, ha perso peso e la gente si è sentita tradita. La cantante è stata accusata di essere incoerente dalla gente comune, mentre i giornali hanno parlato del suo dimagrimento sottolineando che “ era la paladina della body positivity ”, come se le due cose fossero in antitesi e una invalidasse l’altra. Mi pare evidente che sul tema del corpo, e nello specifico della body positivity, ci sia parecchia inconsapevolezza. Ma non solo: credo ci sia anche (e forse soprattutto) un bisogno inconscio di semplificare e di impoverire il dibattito per renderlo più accessibile, comprensibile e a misura d’uomo (medio). 🔗 Leggi su Donnapop.it

