Sinner-Darderi orario e dove vedere il derby azzurro agli Australian Open | la vittoria vale l' accesso ai quarti

Jannik Sinner sfida Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open, un derby italiano che determinerà l'accesso ai quarti di finale. L'incontro si gioca oggi, con orario e dettagli sulla diretta disponibili su piattaforme sportive e canali ufficiali. Seguire questa partita offre l'opportunità di assistere a un confronto tra due talenti italiani nel prestigioso torneo del Grand Slam.

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Negli ottavi di finale trova Luciano Darderi, per un derby tutto italiano che vale l'ingresso tra i migliori otto del torneo. Sinner torna in campo La strada di Sinner verso gli ottavi è stata più complicata del previsto. Contro Eliot Spizzirri ha attraversato il pomeriggio più complicato del suo torneo, rischiando l'eliminazione prima imporsi in quattro set (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) in 3 ore e 44 minuti. 🔗 Leggi su Leggo.it

Sinner, quando gioca contro Darderi? Orario e dove vedere in tv il derby azzurro degli Australian Open. In palio i quarti di finaleJannik Sinner e Luciano Darderi si affrontano negli ottavi di finale degli Australian Open.

Quando gioca Sinner: orario e dove vedere il derby con Darderi agli Australian OpenIl match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi agli Australian Open 2026 si svolgerà il 25 gennaio a Melbourne.

