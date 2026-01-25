Quando gioca Sinner | orario e dove vedere il derby con Darderi agli Australian Open

Il match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi agli Australian Open 2026 si svolgerà il 25 gennaio a Melbourne. L'incontro, valido per gli ottavi di finale, rappresenta un'importante sfida tra due tennisti italiani. La partita sarà trasmessa in diretta e potrà essere seguita tramite i canali ufficiali o piattaforme di streaming autorizzate, a partire dall’orario indicato.

Melbourne, 25 gennaio 2026 – Altro derby azzurro all'Australian Open 2026. Stavolta però la posta in palio è più alta: Jannik Sinner e Luciano Darderi si contendono infatti un posto nei quarti di finale del primo Slam della stagione. L'altoatesino si presenta al duello dopo aver avuto la meglio nel turno precedente dei crampi e dell'americano Eliot Spizzirri, che lo ha costretto a quattro set e a una partita da quasi quattro ore di gioco. Il classe 2002 invece ha alle spalle la splendida affermazione ai danni del russo Karen Khachanov, che gli è valsa la prima volta in carriera negli ottavi di finale di un torneo del Grande Slam. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

