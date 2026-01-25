Alcaraz costretto dall'arbitro a togliere un braccialetto che teneva nascosto | perché è proibito

Prima degli ottavi di finale contro Tommy Paul, Carlos Alcaraz è stato invitato dall’arbitro a rimuovere un braccialetto, poiché vietato durante le competizioni del Grande Slam. Questa regola mira a garantire l’equità e la sicurezza sui campi. L’episodio sottolinea l’importanza del rispetto delle normative sportive, anche per i giocatori più esperti.

Prima della partita degli ottavi di finale con Tommy Paul, Carlos Alcaraz è stato obbligato dalla giudice di sedia a togliere un braccialetto, vietato nelle prove del Grande Slam.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Argomenti discussi: Alcaraz costretto a togliere il braccialetto che monitora la prestazione; Cos'è quel misterioso braccialetto che Alcaraz ha dovuto togliere prima del match.

