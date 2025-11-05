Violenza di genere incontri formativi avviati in questura

In Questura, a Reggio Calabria, si stanno svolgendo incontri formativi sul tema dell’accoglienza alle donne vittime di violenza e sulla valutazione del rischio di recidiva. Il seminario, si inserisce nel quadro delle strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno, da tempo avviata dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

