Violenza di genere incontri formativi avviati in questura
In Questura, a Reggio Calabria, si stanno svolgendo incontri formativi sul tema dell’accoglienza alle donne vittime di violenza e sulla valutazione del rischio di recidiva. Il seminario, si inserisce nel quadro delle strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno, da tempo avviata dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Nel mese di novembre, la Biblioteca Chiesa Rossa ospita diverse iniziative dedicate al tema della violenza di genere e all’impegno delle donne nella società, con il supporto del Municipio 5. Ombre e luci. La violenza sulle donne Mostra fotografica a cura de - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, Polizia: avviati incontri formativi sul tema della violenza di genere - Sono in corso di svolgimento, nella sede della Questura di Reggio Calabria, specifici incontri formativi sul tema dell’accoglienza alle donne vittime di violenza e sulla valutazione del rischio di ... reggiotv.it scrive
Rimini Rete Donna avvia il secondo ciclo formativo contro la violenza di genere - Un percorso di crescita e consapevolezza per formare operatrici capaci di accogliere, ascoltare e accompagnare le donne in difficoltà ... Da altarimini.it
Violenza di genere: progetto formativo per i dipendenti pubblici della provincia - Le Pari Opportunità e Politiche di Genere della Provincia di Rimini, in collaborazione con l’associazione DireUomo – APS di Rimini, presenta un progetto formativo dal titolo “La violenza di genere, tr ... Si legge su newsrimini.it