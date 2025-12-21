Incontri formativi con le aziende. Adesioni al progetto ’Oh, my job’.

Sono aperte le adesioni per gli incontri formativi rivolti alle aziende nell’ambito della XIII edizione di

E’ già partita la XIII edizione di "Oh, my job!" 2026 con una nuova collaborazione con l’Agenzia Regionale del Lavoro che ne esprime l’importante caratteristica per questo appuntamento. La tradizionale fiera del lavoro del basso ferrarese promossa e voluta dal Comune di Comacchio è un momento di incontro tra persone disoccupate e imprese del territorio in cerca di nuove professionalità. La macchina organizzativa è affidata come sempre al Centro Informagiovani del Comune e si sta muovendo per invitare le aziende ad aderire all’evento, in programma per il 26 febbraio 2026, dalle 16 alle 19 presso l’istituto Remo Brindisi di Lido Estensi, che da sempre collabora mettendo a disposizione gli ambienti e gli studenti in qualità di addetti all’accoglienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

