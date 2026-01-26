Sicurezza ad Agrigento partecipate al sondaggio Demopolis per AgrigentoNotizie

Partecipate al sondaggio di Demopolis per AgrigentoNotizie e condividete le vostre opinioni sulla sicurezza in città. Quanto vi sentite sicuri nelle aree più frequentate, come la stazione centrale e il centro storico? Quali sono i principali timori legati alla sicurezza urbana e cosa pensate delle zone designate come rosse e delle misure come i metal detector? La vostra prospettiva è importante per comprendere meglio la realtà di Agrigento.

Quanto ti senti sicuro nella tua città? Rispondi al questionario in meno di cinque minuti Quanto vi sentite sicuri nella città in cui vivete? In tema di sicurezza urbana, quali timori avvertite più spesso? Quanto vi sentite sicuri quando vi trovare nell’area della stazione Centrale o in centro storico? Che ne pensate, in generale, delle zone rosse? E della proposta dei metal detector nelle scuole? Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete (sanità, traffico, costo della vita, ecc)? Partecipate (in meno di 5 minuti) al sondaggio esclusivo dell’Istituto Demopolis per AgrigentoNotizie e le testate del Gruppo Citynews.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su sicurezza agrigento Sicurezza ad Ancona: partecipate al sondaggio Demopolis per AnconaToday Partecipa al sondaggio Demopolis per AnconaToday e condividi la tua opinione sulla sicurezza nella tua città e nella tua abitazione. Sicurezza a Forlì: partecipate al sondaggio Demopolis per ForlìToday Partecipa al sondaggio Demopolis per ForlìToday e condividi la tua opinione sulla sicurezza nella tua città e nella tua casa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su sicurezza agrigento Argomenti discussi: Sicurezza a Roma: partecipate al sondaggio Demopolis per RomaToday; Sicurezza ad Ancona: partecipate al sondaggio Demopolis per AnconaToday; Quanto vi sentite sicuri a Piacenza? Partecipate al sondaggio Demopolis per ilPiacenza.it; Sicurezza a Ravenna: partecipate al sondaggio Demopolis per ForlìToday. Agrigento, consegnati i lavori per la messa in sicurezza della rotonda di Porta AureaI lavori, finanziati tramite il contributo economico che il Parco Archeologico versa al Comune di Agrigento, hanno un importo complessivo di 112.469 euro ... grandangoloagrigento.it Nuove assegnazioni della polizia di Stato, ad Agrigento arriva un solo agente: per Carmina è un'umiliazioneLa deputata M5S ha depositato un’interrogazione parlamentare contro il piano di trasferimenti denunciando le ricadute sul controllo del territorio ... agrigentonotizie.it Agrigento, ammodernamento e messa in sicurezza della rotatoria di Porta Aurea: consegnati i lavori - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.