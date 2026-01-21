Sicurezza ad Ancona | partecipate al sondaggio Demopolis per AnconaToday

Partecipa al sondaggio Demopolis per AnconaToday e condividi la tua opinione sulla sicurezza nella tua città e nella tua abitazione. La tua testimonianza aiuta a comprendere meglio le percezioni e le eventuali aree di miglioramento. La partecipazione è semplice e contribuisce a creare un quadro più completo della situazione attuale in Ancona.

Quali timori vengono avvertiti più spesso? Sul tema della sicurezza urbana, parola ai nostri lettori ANCONA – Quanto vi sentite sicuri nella città in cui vivete? E nella vostra casa? Con un sondaggio Demopolis chiediamo ai lettori, in tema di sicurezza urbana, quali timori vengono avvertiti più spesso. Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete (sanità, traffico, costo della vita, ecc)? Partecipate (in circa 3 minuti) al sondaggio esclusivo dell'Istituto Demopolis per Today e le testate del Gruppo Citynews.

