Sicurezza a Forlì | partecipate al sondaggio Demopolis per ForlìToday

Partecipa al sondaggio Demopolis per ForlìToday e condividi la tua opinione sulla sicurezza nella tua città e nella tua casa. Il questionario mira a raccogliere le percezioni dei cittadini riguardo alla sicurezza urbana, per comprendere meglio le principali preoccupazioni e le aree di intervento. La tua risposta contribuirà a fornire un quadro reale della situazione a Forlì, aiutando a indirizzare eventuali miglioramenti.

Quanto vi sentite sicuri nella città in cui vivete? E nella vostra casa? Con un sondaggio Demopolis-ForlìToday chiediamo ai lettori, in tema di sicurezza urbana, quali timori vengono avvertiti più spesso. Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete.

